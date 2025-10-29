معلومات سعر Kittenswap (KITTEN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00339459 24 ساعة مرتفع $ 0.0042488 عالية طوال الوقت $ 0.03928409 أدنى سعر $ 0.00194408 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +9.50% تغير السعر (7 أيام) -21.70%

سعر Kittenswap (KITTEN) في الوقت الحقيقي هو $0.00387732. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KITTEN بين أدنى سعر $ 0.00339459 وأعلى سعر $ 0.0042488، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKITTEN على الإطلاق هو $ 0.03928409، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00194408.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KITTEN -0.03% على مدار الساعة الماضية، +9.50% على مدار 24 ساعة، و -21.70% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kittenswap (KITTEN)

القيمة السوقية $ 1.19M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.85M إمداد دورة التداول 307.46M إجمالي العرض 1,250,461,839.341864

القيمة السوقية الحالية لـ Kittenswap هي $ 1.19M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KITTEN يبلغ 307.46M، مع إجمالي عرض 1250461839.341864. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.85M.