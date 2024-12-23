شعار KittenFinance

سعر KittenFinance (KIF)

USD

مخطط سعر KittenFinance (KIF) المباشر

$10.65
$10.65$10.65
+0.10%(1D)

سعر KittenFinance (KIF) لليوم

سعر KittenFinance (KIF) المباشر لليوم هو USD 10.65. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 402.91K. يتم تحديث سعر KIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KittenFinance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60
- تغيير سعر KittenFinance خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.84K

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KIF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KIF.

أداء سعر KittenFinance (KIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +0.01548596 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ -0.5441191500 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +1.0376550600 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +0.196496394976797 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01548596+0.15%
30 يوم$ -0.5441191500-5.10%
60 يوم$ +1.0376550600+9.74%
90 يوم$ +0.196496394976797+1.88%

تحليل سعر KittenFinance (KIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KittenFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 10.6
$ 10.6$ 10.6

$ 10.65
$ 10.65$ 10.65

$ 304.93
$ 304.93$ 304.93

--

+0.15%

-9.22%

معلومات سوق KittenFinance (KIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 402.91K
$ 402.91K$ 402.91K

$ 6.60
$ 6.60$ 6.60

37.84K
37.84K 37.84K

ما هو KittenFinance ( KIF )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر KittenFinance (KIF)

الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول KittenFinance (KIF)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة KIF إلى العملات المحلية

1 KIF إلى AUD
A$16.9335
1 KIF إلى GBP
8.4135
1 KIF إلى EUR
10.1175
1 KIF إلى USD
$10.65
1 KIF إلى MYR
RM47.712
1 KIF إلى TRY
374.7735
1 KIF إلى JPY
¥1,667.364
1 KIF إلى RUB
1,095.5655
1 KIF إلى INR
905.3565
1 KIF إلى IDR
Rp171,774.1695
1 KIF إلى PHP
623.3445
1 KIF إلى EGP
￡E.541.446
1 KIF إلى BRL
R$64.752
1 KIF إلى CAD
C$15.2295
1 KIF إلى BDT
1,267.2435
1 KIF إلى NGN
16,460.5335
1 KIF إلى UAH
444.744
1 KIF إلى VES
Bs543.15
1 KIF إلى PKR
Rs2,951.754
1 KIF إلى KZT
5,570.0565
1 KIF إلى THB
฿364.9755
1 KIF إلى TWD
NT$348.042
1 KIF إلى CHF
Fr9.4785
1 KIF إلى HKD
HK$82.644
1 KIF إلى MAD
.د.م106.713