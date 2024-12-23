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سعر KittenFinance (KIF) المباشر لليوم هو USD 10.65 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 402.91K . يتم تحديث سعر KIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KittenFinance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.60 - تغيير سعر KittenFinance خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 37.84K

أداء سعر KittenFinance (KIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +0.01548596 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ -0.5441191500 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +1.0376550600 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KittenFinance مقابل USD هو $ +0.196496394976797 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.01548596 +0.15% 30 يوم $ -0.5441191500 -5.10% 60 يوم $ +1.0376550600 +9.74% 90 يوم $ +0.196496394976797 +1.88%

تحليل سعر KittenFinance (KIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KittenFinance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.6$ 10.6 $ 10.6 24 ساعة مرتفع $ 10.65$ 10.65 $ 10.65 عالية طوال الوقت $ 304.93$ 304.93 $ 304.93 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -9.22%

معلومات سوق KittenFinance (KIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: