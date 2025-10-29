معلومات سعر KITO (KITO) في (USD)

سعر KITO (KITO) في الوقت الحقيقي هو $0.00020353. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KITO بين أدنى سعر $ 0.00015945 وأعلى سعر $ 0.00020344، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKITO على الإطلاق هو $ 0.0002765، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000344.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KITO +3.51% على مدار الساعة الماضية، +25.79% على مدار 24 ساعة، و +28.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KITO (KITO)

القيمة السوقية الحالية لـ KITO هي $ 198.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KITO يبلغ 975.26M، مع إجمالي عرض 975263103.97. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 198.14K.