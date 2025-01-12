سعر Kini (KINI)
سعر Kini (KINI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.95K. يتم تحديث سعر KINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kini الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19
- تغيير سعر Kini خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 950.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kini مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.41%
|60 يوم
|$ 0
|+1.45%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-38.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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