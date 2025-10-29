معلومات سعر Kin (KIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0.00000164 $ 0.00000164 $ 0.00000164 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00000164$ 0.00000164 $ 0.00000164 عالية طوال الوقت $ 0.00122572$ 0.00122572 $ 0.00122572 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.77% تغير السعر (1يوم) +52.86% تغير السعر (7 أيام) +53.74% تغير السعر (7 أيام) +53.74%

سعر Kin (KIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00000147. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0.00000164، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKIN على الإطلاق هو $ 0.00122572، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KIN -0.77% على مدار الساعة الماضية، +52.86% على مدار 24 ساعة، و +53.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kin (KIN)

القيمة السوقية $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.88M$ 3.88M $ 3.88M إمداد دورة التداول 2.65T 2.65T 2.65T إجمالي العرض 2,647,309,309,688.761 2,647,309,309,688.761 2,647,309,309,688.761

القيمة السوقية الحالية لـ Kin هي $ 3.88M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KIN يبلغ 2.65T، مع إجمالي عرض 2647309309688.761. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.88M.