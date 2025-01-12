سعر Kimchi (KIMCHI)
سعر Kimchi (KIMCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.41K. يتم تحديث سعر KIMCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kimchi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.44
- تغيير سعر Kimchi خلال اليوم هو +2.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kimchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kimchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kimchi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kimchi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.39%
|30 يوم
|$ 0
|-21.31%
|60 يوم
|$ 0
|-1.45%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Kimchi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+2.39%
-1.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kimchi was born from the Pickle & Fluffy Pickle merger to create one spicy Pickle! Meme coins have captured the imagination of the crypto community with their viral appeal and grassroots movements. However, they often lack fundamental utility and sustainability. Shiba AI seeks to transcend these limitations by integrating artificial intelligence into its ecosystem, unlocking new possibilities for meme coins.
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