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سعر KI (XKI) المباشر لليوم هو USD 0.00193958 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M . يتم تحديث سعر XKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 428.97 - تغيير سعر KI خلال اليوم هو +4.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 576.63M

أداء سعر KI (XKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ -0.0007868877 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ -0.0010871578 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.46% 30 يوم $ -0.0007868877 -40.57% 60 يوم $ -0.0010871578 -56.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KI (XKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00183834$ 0.00183834 $ 0.00183834 24 ساعة مرتفع $ 0.00196625$ 0.00196625 $ 0.00196625 عالية طوال الوقت $ 0.506661$ 0.506661 $ 0.506661 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) +4.46% تغير السعر (7 أيام) -19.75%

معلومات سوق KI (XKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: