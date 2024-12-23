سعر KI (XKI)
سعر KI (XKI) المباشر لليوم هو USD 0.00193958. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.12M. يتم تحديث سعر XKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 428.97
- تغيير سعر KI خلال اليوم هو +4.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 576.63M
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خلال اليوم، كان سعر KI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ -0.0007868877 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ -0.0010871578 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.46%
|30 يوم
|$ -0.0007868877
|-40.57%
|60 يوم
|$ -0.0010871578
|-56.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
+4.46%
-19.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ki Foundation’s mission is about bridging the gap between CeFi and DeFi. Based on Cosmos-SDK, with a Tendermint core. The bridge is built through an ecosystem of real life businesses, creating value and pouring it back to the Ki ecosystem through one single asset: The $XKI. The first go-to-market project of Ki is Klub, a private investment platform helping high-earning individuals to spend, store and invest their capital. App is already live on AppStore and PlayStore.
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