سعر KEVIN المباشر اليوم هو 0.00003285 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KEVIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KEVIN بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KEVIN المباشر اليوم هو 0.00003285 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KEVIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KEVIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KEVIN

معلومات سعر KEVIN

الموقع الرسمي لـ KEVIN

اقتصاد توكن KEVIN

توقعات سعر KEVIN

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار KEVIN

سعر KEVIN (KEVIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KEVIN إلى USD:

--
----
+1.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار KEVIN (KEVIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:42:59 (UTC+8)

معلومات سعر KEVIN (KEVIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0000311
$ 0.0000311$ 0.0000311
24 ساعة منخفض
$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335
24 ساعة مرتفع

$ 0.0000311
$ 0.0000311$ 0.0000311

$ 0.00003335
$ 0.00003335$ 0.00003335

$ 0.000332
$ 0.000332$ 0.000332

$ 0.0000311
$ 0.0000311$ 0.0000311

+0.06%

+1.33%

-10.13%

-10.13%

سعر KEVIN (KEVIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00003285. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEVIN بين أدنى سعر $ 0.0000311 وأعلى سعر $ 0.00003335، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEVIN على الإطلاق هو $ 0.000332، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000311.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEVIN +0.06% على مدار الساعة الماضية، +1.33% على مدار 24 ساعة، و -10.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KEVIN (KEVIN)

$ 31.88K
$ 31.88K$ 31.88K

--
----

$ 31.88K
$ 31.88K$ 31.88K

970.67M
970.67M 970.67M

970,667,016.8933665
970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

القيمة السوقية الحالية لـ KEVIN هي $ 31.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEVIN يبلغ 970.67M، مع إجمالي عرض 970667016.8933665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.88K.

سجل سعر KEVIN (KEVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KEVIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KEVIN مقابل USD هو $ -0.0000173830 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KEVIN مقابل USD هو $ -0.0000254277 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KEVIN مقابل USD هو $ -0.00006320123340791816 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+1.33%
30 يوم$ -0.0000173830-52.91%
60 يوم$ -0.0000254277-77.40%
90 يوم$ -0.00006320123340791816-65.79%

ما هو KEVIN ( KEVIN )

Kevin is Andy’s quirky and loyal friend, always up for an adventure and ready to bring laughter to any situation. With a playful spirit and a big heart, Kevin is the kind of companion everyone wants around. He’s a character who adds color and fun to the journey, making every moment memorable. Whether it’s exploring new places or just hanging out, Kevin’s enthusiasm and charm are truly one of a kind.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر KEVIN (KEVIN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر KEVIN (USD)

كم ستكون قيمة KEVIN (KEVIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KEVIN (KEVIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KEVIN.

تحقق الآن من توقعات سعر KEVIN!

عملة KEVIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس KEVIN (KEVIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KEVIN (KEVIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KEVIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول KEVIN (KEVIN)

كم يساوي KEVIN (KEVIN) اليوم؟
سعر KEVIN المباشر في USD هو USD 0.00003285، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KEVIN إلى USD الحالي؟
سعر KEVIN إلى USD الحالي هو $ 0.00003285. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KEVIN ؟
القيمة السوقية لعملة KEVIN هي $ 31.88K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KEVIN؟
العرض المتداول لتوكن KEVIN هو 970.67M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KEVIN؟
حقق KEVIN سعرًا قياسيًا قدره 0.000332 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KEVIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.0000311 KEVIN.
ما هو حجم تداول KEVIN؟
حجم تداول KEVIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KEVIN هذا العام؟
قد يرتفع KEVIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KEVIN لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:42:59 (UTC+8)

تحديثات KEVIN (KEVIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,070.42
$113,070.42$113,070.42

-1.37%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.18
$3,999.18$3,999.18

-2.38%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04341
$0.04341$0.04341

-6.52%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.45
$196.45$196.45

-1.23%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1517
$3.1517$3.1517

-18.29%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,999.18
$3,999.18$3,999.18

-2.38%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,070.42
$113,070.42$113,070.42

-1.37%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.45
$196.45$196.45

-1.23%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6502
$2.6502$2.6502

+0.53%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19456
$0.19456$0.19456

-2.60%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09460
$0.09460$0.09460

+4,630.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003282
$0.00003282$0.00003282

+404.92%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.241
$2.241$2.241

+198.80%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000025
$0.000000000000000000000025$0.000000000000000000000025

+127.27%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008796
$0.0008796$0.0008796

+90.92%