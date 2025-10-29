معلومات سعر KEVIN (KEVIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000311 $ 0.0000311 $ 0.0000311 24 ساعة منخفض $ 0.00003335 $ 0.00003335 $ 0.00003335 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000311$ 0.0000311 $ 0.0000311 24 ساعة مرتفع $ 0.00003335$ 0.00003335 $ 0.00003335 عالية طوال الوقت $ 0.000332$ 0.000332 $ 0.000332 أدنى سعر $ 0.0000311$ 0.0000311 $ 0.0000311 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) +1.33% تغير السعر (7 أيام) -10.13% تغير السعر (7 أيام) -10.13%

سعر KEVIN (KEVIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00003285. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KEVIN بين أدنى سعر $ 0.0000311 وأعلى سعر $ 0.00003335، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKEVIN على الإطلاق هو $ 0.000332، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000311.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KEVIN +0.06% على مدار الساعة الماضية، +1.33% على مدار 24 ساعة، و -10.13% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KEVIN (KEVIN)

القيمة السوقية $ 31.88K$ 31.88K $ 31.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 31.88K$ 31.88K $ 31.88K إمداد دورة التداول 970.67M 970.67M 970.67M إجمالي العرض 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665 970,667,016.8933665

القيمة السوقية الحالية لـ KEVIN هي $ 31.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KEVIN يبلغ 970.67M، مع إجمالي عرض 970667016.8933665. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.88K.