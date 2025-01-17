سعر Karbo (KRB)
سعر Karbo (KRB) المباشر لليوم هو USD 0.04343937. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Karbo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.51
- تغيير سعر Karbo خلال اليوم هو -2.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Karbo مقابل USD هو $ -0.0009631817244247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Karbo مقابل USD هو $ -0.0040034896 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Karbo مقابل USD هو $ -0.0013243186 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Karbo مقابل USD هو $ +0.000660041234770254 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0009631817244247
|-2.16%
|30 يوم
|$ -0.0040034896
|-9.21%
|60 يوم
|$ -0.0013243186
|-3.04%
|90 يوم
|$ +0.000660041234770254
|+1.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Karbo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-2.16%
+0.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.
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A$0.0699373857
|1 KRB إلى GBP
￡0.0351858897
|1 KRB إلى EUR
€0.0421361889
|1 KRB إلى USD
$0.04343937
|1 KRB إلى MYR
RM0.195477165
|1 KRB إلى TRY
₺1.5434008161
|1 KRB إلى JPY
¥6.7491749169
|1 KRB إلى RUB
₽4.5011875194
|1 KRB إلى INR
₹3.7609806546
|1 KRB إلى IDR
Rp712.1207057328
|1 KRB إلى PHP
₱2.5464158694
|1 KRB إلى EGP
￡E.2.189344248
|1 KRB إلى BRL
R$0.2628081885
|1 KRB إلى CAD
C$0.0625526928
|1 KRB إلى BDT
৳5.2813586046
|1 KRB إلى NGN
₦67.556908224
|1 KRB إلى UAH
₴1.8322726266
|1 KRB إلى VES
Bs2.34572598
|1 KRB إلى PKR
Rs12.1169778678
|1 KRB إلى KZT
₸23.044585785
|1 KRB إلى THB
฿1.4956175091
|1 KRB إلى TWD
NT$1.4295896667
|1 KRB إلى CHF
Fr0.0395298267
|1 KRB إلى HKD
HK$0.3379582986
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.د.م0.4370000622