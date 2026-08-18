سعر Karate Combat اليوم

السعر المباشر لمشروع Karate Combat (KARATE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KARATE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KARATE.

يحتل Karate Combat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,111,820، مع عرض متداول قدره 66.65B KARATE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KARATE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00653664، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KARATE بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-4.94% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Karate Combat (KARATE)

القيمة السوقية $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.83M$ 1.83M $ 1.83M إمداد دورة التداول 66.65B 66.65B 66.65B إجمالي العرض 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0 110,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Karate Combat هي $ 1.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KARATE يبلغ 66.65B، مع إجمالي عرض 110000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.83M.