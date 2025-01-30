سعر KANSTAR ($KANSTAR)
سعر KANSTAR ($KANSTAR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $KANSTAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KANSTAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.04K
- تغيير سعر KANSTAR خلال اليوم هو +1.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KANSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KANSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KANSTAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KANSTAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KANSTAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+1.96%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Kanstar project is a comprehensive ecosystem built on the Ronin Network, centered around Kanstar NFTs and the $KANSTAR token. It aims to create a seamless integration between digital collectibles, real-world merchandise, gaming experiences, and blockchain education. The project leverages NFTs not only as digital assets but also as keys to a wide range of utilities and experiences, thus enriching the community's engagement and providing ongoing value to token holders.
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