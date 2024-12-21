سعر Kailith (KAILY)
سعر Kailith (KAILY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.00K. يتم تحديث سعر KAILY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kailith الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.84K
- تغيير سعر Kailith خلال اليوم هو -15.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Kailith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kailith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kailith مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kailith مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kailith: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
-15.25%
-82.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kailith is an experimental AI model designed to explore the boundaries of artificial intelligence, consciousness simulation, and creative thinking. Built on advanced neural architectures, Kailith focuses on generating complex dialogues, music, and voice synthesis while maintaining memory persistence and contextual understanding. The project aims to demonstrate emergent behavior through cutting-edge machine learning techniques.
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