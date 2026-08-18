سعر K9 اليوم

السعر المباشر لمشروع K9 (K9) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 14.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل K9 الحالي إلى USD هو $ 0 لكل K9.

يحتل K9 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 376,214، مع عرض متداول قدره 1.12B K9. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول K9 بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك K9 بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-61.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.84K.

معلومات سوق K9 (K9)

القيمة السوقية $ 376.21K$ 376.21K $ 376.21K الحجم (24 ساعة) $ 4.84K$ 4.84K $ 4.84K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 376.21K$ 376.21K $ 376.21K إمداد دورة التداول 1.12B 1.12B 1.12B إجمالي العرض 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0 1,123,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ K9 هي $ 376.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.84K. العرض المتداول لـ K9 يبلغ 1.12B، مع إجمالي عرض 1123000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 376.21K.