توكنوميكس DeLorean (DMC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول DeLorean (DMC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات DeLorean (DMC) مختبرات DeLorean هي الذراع الرسمي لشركة DeLorean Motor Company (DMC) الشهيرة على Web 3، وتركز بشكل كبير على التقنيات المبتكرة وكل ما هو رقمي، وهي عبارة عن اندماج بين ماضٍ أيقوني ومستقبل لا حدود له. وتواصل ديلوريان تقاليدها في الابتكار من خلال تقديم أول سيارة كهربائية التوكن في العالم باستخدام بروتوكول DeLorean، وهو أول نظام لحجز السيارات في الصناعة على السلسلة وسوقها وتحليلاتها. صُمم هذا البروتوكول ليوفر للمستهلكين نظاماً بيئياً سلساً وشفافاً حيث يمكن شراء السيارات وتداولها رقمياً والمصادقة عليها وتتبعها كما لم يحدث من قبل. ستوفر ديلوريان للصناعة تأكيداً موثوقاً وغير قابل للتغيير لملكية السيارة وصيانتها وبيانات الاستخدام وإحصائيات القيادة. القدرة على تتبع تحليلات أداء السيارة بدقة وموثوقية لا مثيل لها. في قلب نظام ديلوريان البيئي يكمن DMC$، وهو توكن يجمع بين الأهمية الثقافية والفائدة ودعم علامة تجارية شهيرة على Web 2. الموقع الرسمي: https://deloreanlabs.com الوثيقة البيضاء: https://ws.onehub.com/secure_share/yo8s5rm2 مستكشف الكتل: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0x4c981f3ff786cdb9e514da897ab8a953647dae2ace9679e8358eec1e3e8871ac::dmc::DMC/txs اشتر DMC الآن!

توكنوميكس DeLorean (DMC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار DeLorean (DMC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.44M $ 10.44M $ 10.44M إجمالي العرض: $ 12.80B $ 12.80B $ 12.80B العرض المتداول: $ 3.03B $ 3.03B $ 3.03B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 44.12M $ 44.12M $ 44.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.02485 $ 0.02485 $ 0.02485 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00347041436961189 $ 0.00347041436961189 $ 0.00347041436961189 السعر الحالي: $ 0.003447 $ 0.003447 $ 0.003447 معرفة المزيد عن سعر DeLorean (DMC)

توكنوميكس DeLorean (DMC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس DeLorean (DMC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن DMC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن DMC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس DMC، استكشف السعر المباشر لتوكن DMC!

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