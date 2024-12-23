سعر JINX (JINX)
سعر JINX (JINX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.90K. يتم تحديث سعر JINX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JINX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.15K
- تغيير سعر JINX خلال اليوم هو +1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 790.13M
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خلال اليوم، كان سعر JINX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JINX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JINX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JINX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.97%
|30 يوم
|$ 0
|-55.43%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JINX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.97%
-31.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.
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