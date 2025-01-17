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سعر Jenna (JENNA) المباشر لليوم هو USD 0.00027472 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.98K . يتم تحديث سعر JENNA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jenna الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.59K - تغيير سعر Jenna خلال اليوم هو -8.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 949.98M

أداء سعر Jenna (JENNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Jenna (JENNA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jenna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00024901$ 0.00024901 $ 0.00024901 24 ساعة مرتفع $ 0.00031996$ 0.00031996 $ 0.00031996 عالية طوال الوقت $ 0.0012333$ 0.0012333 $ 0.0012333 تغير السعر (1 ساعة) -4.84% تغير السعر (1يوم) -8.15% تغير السعر (7 أيام) -24.04%

معلومات سوق Jenna (JENNA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: