سعر Jenna (JENNA)
سعر Jenna (JENNA) المباشر لليوم هو USD 0.00027472. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 260.98K. يتم تحديث سعر JENNA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Jenna الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.59K
- تغيير سعر Jenna خلال اليوم هو -8.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 949.98M
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خلال اليوم، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Jenna مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Jenna: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.84%
-8.15%
-24.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Introduction: JENNA is an AI agent that handles social media and trading strategies. Jenna is a revolutionary AI-powered agent living on Solana, aiming to push the boundaries of what's possible at the intersection of artificial intelligence and blockchain technology. Built for the Solana AI Hackathon 2024, Jenna combines advanced AI capabilities with decentralized finance to create a unique autonomous entity.
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