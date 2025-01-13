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سعر Jefe (JEFE) المباشر لليوم هو USD 0.00984787 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر JEFE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Jefe الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.09 - تغيير سعر Jefe خلال اليوم هو -0.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Jefe (JEFE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Jefe مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Jefe مقابل USD هو $ -0.0049575073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Jefe مقابل USD هو $ -0.0013369438 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Jefe مقابل USD هو $ +0.004803884517789284 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.12% 30 يوم $ -0.0049575073 -50.34% 60 يوم $ -0.0013369438 -13.57% 90 يوم $ +0.004803884517789284 +95.24%

تحليل سعر Jefe (JEFE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Jefe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00971263$ 0.00971263 $ 0.00971263 24 ساعة مرتفع $ 0.01015384$ 0.01015384 $ 0.01015384 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -19.77%

معلومات سوق Jefe (JEFE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: