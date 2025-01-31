سعر JAK (JAK)
سعر JAK (JAK) المباشر لليوم هو USD 0.00042312. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.86K. يتم تحديث سعر JAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق JAK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.24K
- تغيير سعر JAK خلال اليوم هو -13.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر JAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ -0.0002611936 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ -0.0003616211 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.07%
|30 يوم
|$ -0.0002611936
|-61.73%
|60 يوم
|$ -0.0003616211
|-85.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر JAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.40%
-13.07%
-34.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Jak: just an ordinary guy with no girlfriend, stuck in a dead-end job, and struggling with low self-esteem. But that’s all about to change when Jak stumbles upon the world of memecoins. Through sheer determination and a bit of beginner's luck, Jak’s modest investment starts to grow. Soon, he's not only making more money than he ever imagined but also discovering a passion for technology and finance. Jak's transformation is nothing short of remarkable—he goes from a lackluster existence to living life on his own terms.
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