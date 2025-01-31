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سعر JAK (JAK) المباشر لليوم هو USD 0.00042312 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 425.86K . يتم تحديث سعر JAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق JAK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.24K - تغيير سعر JAK خلال اليوم هو -13.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر JAK (JAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر JAK مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ -0.0002611936 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ -0.0003616211 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر JAK مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13.07% 30 يوم $ -0.0002611936 -61.73% 60 يوم $ -0.0003616211 -85.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر JAK (JAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر JAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00042339$ 0.00042339 $ 0.00042339 24 ساعة مرتفع $ 0.00049916$ 0.00049916 $ 0.00049916 عالية طوال الوقت $ 0.02818241$ 0.02818241 $ 0.02818241 تغير السعر (1 ساعة) -0.40% تغير السعر (1يوم) -13.07% تغير السعر (7 أيام) -34.49%

معلومات سوق JAK (JAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: