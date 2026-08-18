سعر ISLAND Token اليوم

السعر المباشر لمشروع ISLAND Token (ISLAND) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISLAND الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ISLAND.

يحتل ISLAND Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,555، مع عرض متداول قدره 136.54M ISLAND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISLAND بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.218554، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ISLAND بمقدار +1.28% خلال الساعة الماضية و-34.56% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.92K.

معلومات سوق ISLAND Token (ISLAND)

القيمة السوقية $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K الحجم (24 ساعة) $ 6.92K$ 6.92K $ 6.92K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 297.49K$ 297.49K $ 297.49K إمداد دورة التداول 136.54M 136.54M 136.54M إجمالي العرض 926,532,338.737281 926,532,338.737281 926,532,338.737281

القيمة السوقية الحالية لـ ISLAND Token هي $ 54.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.92K. العرض المتداول لـ ISLAND يبلغ 136.54M، مع إجمالي عرض 926532338.737281. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 297.49K.