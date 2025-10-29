سعر Islamic Coin المباشر اليوم هو 0.01770003 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ISLM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ISLM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Islamic Coin المباشر اليوم هو 0.01770003 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ISLM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ISLM بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Islamic Coin

سعر Islamic Coin (ISLM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ISLM إلى USD:

$0.01772423
$0.01772423$0.01772423
-1.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار Islamic Coin (ISLM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:26:04 (UTC+8)

معلومات سعر Islamic Coin (ISLM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01771423
$ 0.01771423$ 0.01771423
24 ساعة منخفض
$ 0.01798052
$ 0.01798052$ 0.01798052
24 ساعة مرتفع

$ 0.01771423
$ 0.01771423$ 0.01771423

$ 0.01798052
$ 0.01798052$ 0.01798052

$ 0.303274
$ 0.303274$ 0.303274

$ 0.01742755
$ 0.01742755$ 0.01742755

-0.39%

-1.21%

-1.92%

-1.92%

سعر Islamic Coin (ISLM) في الوقت الحقيقي هو $0.01770003. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ISLM بين أدنى سعر $ 0.01771423 وأعلى سعر $ 0.01798052، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـISLM على الإطلاق هو $ 0.303274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01742755.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ISLM -0.39% على مدار الساعة الماضية، -1.21% على مدار 24 ساعة، و -1.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Islamic Coin (ISLM)

$ 38.94M
$ 38.94M$ 38.94M

--
----

$ 358.27M
$ 358.27M$ 358.27M

2.20B
2.20B 2.20B

20,241,196,753.64577
20,241,196,753.64577 20,241,196,753.64577

القيمة السوقية الحالية لـ Islamic Coin هي $ 38.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISLM يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 20241196753.64577. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.27M.

سجل سعر Islamic Coin (ISLM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Islamic Coin مقابل USD هو $ -0.00021709316038175 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Islamic Coin مقابل USD هو $ -0.0014616490 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Islamic Coin مقابل USD هو $ -0.0026693078 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Islamic Coin مقابل USD هو $ -0.007327510994666225 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00021709316038175-1.21%
30 يوم$ -0.0014616490-8.25%
60 يوم$ -0.0026693078-15.08%
90 يوم$ -0.007327510994666225-29.27%

ما هو Islamic Coin ( ISLM )

We are on a mission to onboard over 1.8+ billion Muslims into digital finance without compromising the values and faith. Islamic coin is the native currency of HAQQ, an ethics first, scalable and interoperable blockchain built on Proof-of-Stake with fast finality.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق.

المصدر Islamic Coin (ISLM)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر Islamic Coin (USD)

كم ستكون قيمة Islamic Coin (ISLM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Islamic Coin (ISLM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Islamic Coin.

تحقق الآن من توقعات سعر Islamic Coin!

عملة ISLM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Islamic Coin (ISLM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Islamic Coin (ISLM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ISLM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Islamic Coin (ISLM)

كم يساوي Islamic Coin (ISLM) اليوم؟
سعر ISLM المباشر في USD هو USD 0.01770003، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ISLM إلى USD الحالي؟
سعر ISLM إلى USD الحالي هو $ 0.01770003. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Islamic Coin ؟
القيمة السوقية لعملة ISLM هي $ 38.94M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ISLM؟
العرض المتداول لتوكن ISLM هو 2.20B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ISLM؟
حقق ISLM سعرًا قياسيًا قدره 0.303274 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ISLM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01742755 ISLM.
ما هو حجم تداول ISLM؟
حجم تداول ISLM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ISLM هذا العام؟
قد يرتفع ISLM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ISLM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:26:04 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

