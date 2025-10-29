معلومات سعر Islamic Coin (ISLM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.01771423 24 ساعة مرتفع $ 0.01798052 عالية طوال الوقت $ 0.303274 أدنى سعر $ 0.01742755 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -1.21% تغير السعر (7 أيام) -1.92%

سعر Islamic Coin (ISLM) في الوقت الحقيقي هو $0.01770003. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ISLM بين أدنى سعر $ 0.01771423 وأعلى سعر $ 0.01798052، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـISLM على الإطلاق هو $ 0.303274، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01742755.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ISLM -0.39% على مدار الساعة الماضية، -1.21% على مدار 24 ساعة، و -1.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Islamic Coin (ISLM)

القيمة السوقية $ 38.94M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 358.27M إمداد دورة التداول 2.20B إجمالي العرض 20,241,196,753.64577

القيمة السوقية الحالية لـ Islamic Coin هي $ 38.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ISLM يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 20241196753.64577. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 358.27M.