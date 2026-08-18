سعر IRISnet اليوم

السعر المباشر لمشروع IRISnet (IRIS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRIS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل IRIS.

يحتل IRISnet حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 237,415، مع عرض متداول قدره 1.44B IRIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRIS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.299467، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك IRIS بمقدار +0.55% خلال الساعة الماضية و-11.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 513.37.

معلومات سوق IRISnet (IRIS)

القيمة السوقية $ 237.42K$ 237.42K $ 237.42K الحجم (24 ساعة) $ 513.37$ 513.37 $ 513.37 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 353.99K$ 353.99K $ 353.99K إمداد دورة التداول 1.44B 1.44B 1.44B إجمالي العرض 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227 2,149,219,140.227

القيمة السوقية الحالية لـ IRISnet هي $ 237.42K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 513.37. العرض المتداول لـ IRIS يبلغ 1.44B، مع إجمالي عرض 2149219140.227. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 353.99K.