معلومات سعر IoTAI (IOTAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00986921 $ 0.00986921 $ 0.00986921 24 ساعة منخفض $ 0.01087654 $ 0.01087654 $ 0.01087654 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00986921$ 0.00986921 $ 0.00986921 24 ساعة مرتفع $ 0.01087654$ 0.01087654 $ 0.01087654 عالية طوال الوقت $ 0.04887246$ 0.04887246 $ 0.04887246 أدنى سعر $ 0.00293688$ 0.00293688 $ 0.00293688 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -3.27% تغير السعر (7 أيام) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -3.60%

سعر IoTAI (IOTAI) في الوقت الحقيقي هو $0.010006. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IOTAI بين أدنى سعر $ 0.00986921 وأعلى سعر $ 0.01087654، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIOTAI على الإطلاق هو $ 0.04887246، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00293688.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IOTAI +0.27% على مدار الساعة الماضية، -3.27% على مدار 24 ساعة، و -3.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IoTAI (IOTAI)

القيمة السوقية $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IoTAI هي $ 1.00M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IOTAI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.00M.