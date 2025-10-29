معلومات سعر Interactively ($IXLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.33% تغير السعر (7 أيام) +1.71% تغير السعر (7 أيام) +1.71%

سعر Interactively ($IXLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول $IXLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـ$IXLY على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير $IXLY -- على مدار الساعة الماضية، -3.33% على مدار 24 ساعة، و +1.71% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Interactively ($IXLY)

القيمة السوقية $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.24K$ 17.24K $ 17.24K إمداد دورة التداول 998.72M 998.72M 998.72M إجمالي العرض 998,716,990.3995569 998,716,990.3995569 998,716,990.3995569

القيمة السوقية الحالية لـ Interactively هي $ 17.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ $IXLY يبلغ 998.72M، مع إجمالي عرض 998716990.3995569. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.24K.