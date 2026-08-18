سعر INI اليوم

السعر المباشر لمشروع INI (INI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 27.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل INI.

يحتل INI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 32,036، مع عرض متداول قدره 890.58M INI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.138116، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك INI بمقدار +0.01% خلال الساعة الماضية و-37.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق INI (INI)

القيمة السوقية $ 32.04K$ 32.04K $ 32.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.83K$ 215.83K $ 215.83K إمداد دورة التداول 890.58M 890.58M 890.58M إجمالي العرض 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ INI هي $ 32.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INI يبلغ 890.58M، مع إجمالي عرض 6000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.83K.