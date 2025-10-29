معلومات سعر InfluenceHer (INFLU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -4.33% تغير السعر (7 أيام) -4.33%

سعر InfluenceHer (INFLU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INFLU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINFLU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INFLU -0.07% على مدار الساعة الماضية، -3.10% على مدار 24 ساعة، و -4.33% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق InfluenceHer (INFLU)

القيمة السوقية $ 148.39K$ 148.39K $ 148.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 148.39K$ 148.39K $ 148.39K إمداد دورة التداول 982.77M 982.77M 982.77M إجمالي العرض 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322 982,772,609.5357322

القيمة السوقية الحالية لـ InfluenceHer هي $ 148.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ INFLU يبلغ 982.77M، مع إجمالي عرض 982772609.5357322. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 148.39K.