سعر Infinity Rising اليوم

السعر المباشر لمشروع Infinity Rising (RISE) اليوم هو $ 0.00136792، مع تغير بنسبة 3.02% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RISE الحالي إلى USD هو $ 0.00136792 لكل RISE.

يحتل Infinity Rising حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,088,699، مع عرض متداول قدره 1.08B RISE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RISE بين $ 0.00136343 (أدنى) و$ 0.00142339 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00941953، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00136343.

على المدى القصير، تحرك RISE بمقدار -0.22% خلال الساعة الماضية و-12.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.52K.

معلومات سوق Infinity Rising (RISE)

القيمة السوقية $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M الحجم (24 ساعة) $ 6.52K$ 6.52K $ 6.52K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M إمداد دورة التداول 1.08B 1.08B 1.08B إجمالي العرض 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Infinity Rising هي $ 4.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.52K. العرض المتداول لـ RISE يبلغ 1.08B، مع إجمالي عرض 3000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.10M.