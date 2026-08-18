سعر IncomRWA اليوم

السعر المباشر لمشروع IncomRWA (IRWA) اليوم هو $ 0.02158375، مع تغير بنسبة 2.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IRWA الحالي إلى USD هو $ 0.02158375 لكل IRWA.

يحتل IncomRWA حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,633,631، مع عرض متداول قدره 69.96M IRWA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IRWA بين $ 0.02210766 (أدنى) و$ 0.02257314 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03152589، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01401945.

على المدى القصير، تحرك IRWA بمقدار -4.30% خلال الساعة الماضية و-2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.51K.

معلومات سوق IncomRWA (IRWA)

القيمة السوقية $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M الحجم (24 ساعة) $ 2.51K$ 2.51K $ 2.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.16M$ 2.16M $ 2.16M إمداد دورة التداول 69.96M 69.96M 69.96M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ IncomRWA هي $ 1.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.51K. العرض المتداول لـ IRWA يبلغ 69.96M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.16M.