معلومات سعر IMPULSE (IMPULSE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00008425 $ 0.00008425 $ 0.00008425 24 ساعة منخفض $ 0.00009298 $ 0.00009298 $ 0.00009298 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00008425$ 0.00008425 $ 0.00008425 24 ساعة مرتفع $ 0.00009298$ 0.00009298 $ 0.00009298 عالية طوال الوقت $ 0.00084563$ 0.00084563 $ 0.00084563 أدنى سعر $ 0.00005456$ 0.00005456 $ 0.00005456 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -8.43% تغير السعر (7 أيام) +48.08% تغير السعر (7 أيام) +48.08%

سعر IMPULSE (IMPULSE) في الوقت الحقيقي هو $0.00008426. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IMPULSE بين أدنى سعر $ 0.00008425 وأعلى سعر $ 0.00009298، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIMPULSE على الإطلاق هو $ 0.00084563، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005456.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IMPULSE -0.00% على مدار الساعة الماضية، -8.43% على مدار 24 ساعة، و +48.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق IMPULSE (IMPULSE)

القيمة السوقية $ 84.09K$ 84.09K $ 84.09K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.09K$ 84.09K $ 84.09K إمداد دورة التداول 997.96M 997.96M 997.96M إجمالي العرض 997,963,603.82544 997,963,603.82544 997,963,603.82544

القيمة السوقية الحالية لـ IMPULSE هي $ 84.09K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IMPULSE يبلغ 997.96M، مع إجمالي عرض 997963603.82544. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.09K.