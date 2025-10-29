سعر iLuminary Token المباشر اليوم هو 0.01485273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ILMT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ILMT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر iLuminary Token المباشر اليوم هو 0.01485273 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ILMT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ILMT بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن ILMT

معلومات سعر ILMT

الوثيقة البيضاء لـ ILMT

الموقع الرسمي لـ ILMT

اقتصاد توكن ILMT

توقعات سعر ILMT

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار iLuminary Token

سعر iLuminary Token (ILMT)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 ILMT إلى USD:

$0.01485273
$0.01485273$0.01485273
+2.70%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار iLuminary Token (ILMT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:38 (UTC+8)

معلومات سعر iLuminary Token (ILMT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01445216
$ 0.01445216$ 0.01445216
24 ساعة منخفض
$ 0.01485318
$ 0.01485318$ 0.01485318
24 ساعة مرتفع

$ 0.01445216
$ 0.01445216$ 0.01445216

$ 0.01485318
$ 0.01485318$ 0.01485318

$ 0.03000248
$ 0.03000248$ 0.03000248

$ 0.00183544
$ 0.00183544$ 0.00183544

--

+2.77%

-16.07%

-16.07%

سعر iLuminary Token (ILMT) في الوقت الحقيقي هو $0.01485273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ILMT بين أدنى سعر $ 0.01445216 وأعلى سعر $ 0.01485318، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـILMT على الإطلاق هو $ 0.03000248، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183544.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ILMT -- على مدار الساعة الماضية، +2.77% على مدار 24 ساعة، و -16.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق iLuminary Token (ILMT)

$ 236.99K
$ 236.99K$ 236.99K

--
----

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

15.96M
15.96M 15.96M

139,389,969.730026
139,389,969.730026 139,389,969.730026

القيمة السوقية الحالية لـ iLuminary Token هي $ 236.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ILMT يبلغ 15.96M، مع إجمالي عرض 139389969.730026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.07M.

سجل سعر iLuminary Token (ILMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.00040056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.0386885173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.0241649669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.006764851523571447 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00040056+2.77%
30 يوم$ +0.0386885173+260.48%
60 يوم$ +0.0241649669+162.70%
90 يوم$ +0.006764851523571447+83.64%

ما هو iLuminary Token ( ILMT )

🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.

🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.

🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.

🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.

🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.

🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر iLuminary Token (ILMT)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر iLuminary Token (USD)

كم ستكون قيمة iLuminary Token (ILMT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك iLuminary Token (ILMT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة iLuminary Token.

تحقق الآن من توقعات سعر iLuminary Token!

عملة ILMT إلى العملات المحلية

توكنوميكس iLuminary Token (ILMT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس iLuminary Token (ILMT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ILMT والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول iLuminary Token (ILMT)

كم يساوي iLuminary Token (ILMT) اليوم؟
سعر ILMT المباشر في USD هو USD 0.01485273، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ILMT إلى USD الحالي؟
سعر ILMT إلى USD الحالي هو $ 0.01485273. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ iLuminary Token ؟
القيمة السوقية لعملة ILMT هي $ 236.99K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ILMT؟
العرض المتداول لتوكن ILMT هو 15.96M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ILMT؟
حقق ILMT سعرًا قياسيًا قدره 0.03000248 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ILMT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00183544 ILMT.
ما هو حجم تداول ILMT؟
حجم تداول ILMT المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ILMT هذا العام؟
قد يرتفع ILMT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ILMT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:41:38 (UTC+8)

تحديثات iLuminary Token (ILMT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,113.59
$113,113.59$113,113.59

-1.33%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.30
$4,000.30$4,000.30

-2.35%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04244
$0.04244$0.04244

-8.61%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.63
$196.63$196.63

-1.14%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1467
$3.1467$3.1467

-18.42%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.30
$4,000.30$4,000.30

-2.35%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,113.59
$113,113.59$113,113.59

-1.33%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.63
$196.63$196.63

-1.14%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6513
$2.6513$2.6513

+0.58%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19463
$0.19463$0.19463

-2.57%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.09872
$0.09872$0.09872

+4,836.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003657
$0.00003657$0.00003657

+462.61%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.217
$2.217$2.217

+195.60%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000162
$0.0000000162$0.0000000162

+88.37%