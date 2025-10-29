سعر iLuminary Token (ILMT)
سعر iLuminary Token (ILMT) في الوقت الحقيقي هو $0.01485273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ILMT بين أدنى سعر $ 0.01445216 وأعلى سعر $ 0.01485318، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـILMT على الإطلاق هو $ 0.03000248، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183544.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ILMT -- على مدار الساعة الماضية، +2.77% على مدار 24 ساعة، و -16.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ iLuminary Token هي $ 236.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ILMT يبلغ 15.96M، مع إجمالي عرض 139389969.730026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.07M.
خلال اليوم، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.00040056 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.0386885173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.0241649669 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر iLuminary Token مقابل USD هو $ +0.006764851523571447 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040056
|+2.77%
|30 يوم
|$ +0.0386885173
|+260.48%
|60 يوم
|$ +0.0241649669
|+162.70%
|90 يوم
|$ +0.006764851523571447
|+83.64%
🟢 iLuminary Wallet Overview A non-custodial, multichain wallet, designed as a one-stop shop for seamless and secure digital asset management. Integrating AI and blockchain technology, iLuminary simplifies decentralized finance while prioritizing user security and accessibility.
🟢 The Product The iLuminaryAI Wallet, featuring the AI-driven BREG mentor, offers real-time market insights, personalized portfolio optimization, and in-app educational resources. It also includes a state-of-the-art Crypto Anti-Drainer system, leveraging AI to detect and prevent fraudulent transactions, ensuring the highest level of user security.
🟢 4 Major UVPs of iLuminary • Comprehensive portfolio management and real-time market analytics, powered by AI, with BREG delivering personalized insights and financial guidance. • Cutting-edge security, with an AI-based Crypto Anti-Drainer system and biometric authentication, ensuring user assets remain safe. • Seamless EVM and non-EVM blockchain compatibility, offering maximum interoperability. • ILMT token economy, unlocking investments in real-world assets (RWA), access to lifestyle perks, debit cards, governance rights, and premium features, combined with gamified educational tools to enhance engagement and knowledge growth.
🟢 Already Working Product • V1 version, live with over 10,000 active wallets. • Integrated BREG AI mentor, providing personalized financial insights. • Robust Crypto Anti-Drainer feature, offering proactive protection against fraud. • Advanced security measures, including biometric authentication, multi-signature support, and cybersecurity audits, ensuring compliance and transparency.
🟢 Validation • More than 10,000 active wallets leveraging the iLuminaryAI Wallet. • Freemium model, driving mass adoption. • TG Game integration, with over 100,000 active users, fostering community engagement. • Security validated through a comprehensive cybersecurity audit and strategic partnerships.
🟢 Project Highlights • AI-driven financial guidance, with portfolio optimization via BREG. • ILMT token, enabling investments in real-world assets, lifestyle perks, debit cards, and governance rights. • Multi-blockchain interoperability, maximizing accessibility. • AI-based Crypto Anti-Drainer, combined with industry-leading security features. • Gamified ecosystem, encouraging engagement and learning. • Initial launchpad confirmed for Q2 2025, with listings planned on top Tier 1 exchanges and dex
