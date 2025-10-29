معلومات سعر iLuminary Token (ILMT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01445216 $ 0.01445216 $ 0.01445216 24 ساعة منخفض $ 0.01485318 $ 0.01485318 $ 0.01485318 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01445216$ 0.01445216 $ 0.01445216 24 ساعة مرتفع $ 0.01485318$ 0.01485318 $ 0.01485318 عالية طوال الوقت $ 0.03000248$ 0.03000248 $ 0.03000248 أدنى سعر $ 0.00183544$ 0.00183544 $ 0.00183544 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +2.77% تغير السعر (7 أيام) -16.07% تغير السعر (7 أيام) -16.07%

سعر iLuminary Token (ILMT) في الوقت الحقيقي هو $0.01485273. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ILMT بين أدنى سعر $ 0.01445216 وأعلى سعر $ 0.01485318، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـILMT على الإطلاق هو $ 0.03000248، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00183544.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ILMT -- على مدار الساعة الماضية، +2.77% على مدار 24 ساعة، و -16.07% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق iLuminary Token (ILMT)

القيمة السوقية $ 236.99K$ 236.99K $ 236.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M إمداد دورة التداول 15.96M 15.96M 15.96M إجمالي العرض 139,389,969.730026 139,389,969.730026 139,389,969.730026

القيمة السوقية الحالية لـ iLuminary Token هي $ 236.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ILMT يبلغ 15.96M، مع إجمالي عرض 139389969.730026. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.07M.