معلومات سعر Ikon (IKON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00053218 $ 0.00053218 $ 0.00053218 24 ساعة منخفض $ 0.00098897 $ 0.00098897 $ 0.00098897 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00053218$ 0.00053218 $ 0.00053218 24 ساعة مرتفع $ 0.00098897$ 0.00098897 $ 0.00098897 عالية طوال الوقت $ 0.00098897$ 0.00098897 $ 0.00098897 أدنى سعر $ 0.00009409$ 0.00009409 $ 0.00009409 تغير السعر (1 ساعة) -3.54% تغير السعر (1يوم) +5.62% تغير السعر (7 أيام) +289.58% تغير السعر (7 أيام) +289.58%

سعر Ikon (IKON) في الوقت الحقيقي هو $0.00058462. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IKON بين أدنى سعر $ 0.00053218 وأعلى سعر $ 0.00098897، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIKON على الإطلاق هو $ 0.00098897، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00009409.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IKON -3.54% على مدار الساعة الماضية، +5.62% على مدار 24 ساعة، و +289.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Ikon (IKON)

القيمة السوقية $ 590.68K$ 590.68K $ 590.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 590.68K$ 590.68K $ 590.68K إمداد دورة التداول 999.90M 999.90M 999.90M إجمالي العرض 999,899,487.7248089 999,899,487.7248089 999,899,487.7248089

القيمة السوقية الحالية لـ Ikon هي $ 590.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IKON يبلغ 999.90M، مع إجمالي عرض 999899487.7248089. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 590.68K.