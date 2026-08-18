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سعر IdleMine المباشر اليوم هو 0.00168543 USD. القيمة السوقية لـ IDLE هي 16,854,272 USD. تابع تحديثات أسعار IDLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر IdleMine المباشر اليوم هو 0.00168543 USD. القيمة السوقية لـ IDLE هي 16,854,272 USD. تابع تحديثات أسعار IDLE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن IDLE

معلومات سعر IDLE

ما هو IDLE

الموقع الرسمي لـ IDLE

اقتصاد توكن IDLE

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شعار IdleMine

سعر IdleMine (IDLE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 IDLE إلى USD:

$0.00168543
$0.00168543$0.00168543
+0.01%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار IdleMine (IDLE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:50:55 (UTC+8)

سعر IdleMine اليوم

السعر المباشر لمشروع IdleMine (IDLE) اليوم هو $ 0.00168543، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IDLE الحالي إلى USD هو $ 0.00168543 لكل IDLE.

يحتل IdleMine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,854,272، مع عرض متداول قدره 4.80B IDLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IDLE بين $ 0.00164149 (أدنى) و$ 0.00169502 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00337292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00143129.

على المدى القصير، تحرك IDLE بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+1.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 167.24K.

معلومات سوق IdleMine (IDLE)

$ 16.85M
$ 16.85M$ 16.85M

$ 167.24K
$ 167.24K$ 167.24K

$ 16.85M
$ 16.85M$ 16.85M

4.80B
4.80B 4.80B

9,999,988,644.374918
9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

القيمة السوقية الحالية لـ IdleMine هي $ 16.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 167.24K. العرض المتداول لـ IDLE يبلغ 4.80B، مع إجمالي عرض 9999988644.374918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.85M.

سجل سعر IdleMine بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00164149
$ 0.00164149$ 0.00164149
24 ساعة منخفض
$ 0.00169502
$ 0.00169502$ 0.00169502
24 ساعة مرتفع

$ 0.00164149
$ 0.00164149$ 0.00164149

$ 0.00169502
$ 0.00169502$ 0.00169502

$ 0.00337292
$ 0.00337292$ 0.00337292

$ 0.00143129
$ 0.00143129$ 0.00143129

+0.32%

+2.09%

+1.78%

+1.78%

سجل سعر IdleMine (IDLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر IdleMine مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر IdleMine مقابل USD هو $ +0.0000952731 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر IdleMine مقابل USD هو $ +0.0000074160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر IdleMine مقابل USD هو $ +0.0000000021642873462 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+2.09%
30 يوم$ +0.0000952731+5.65%
60 يوم$ +0.0000074160+0.44%
90 يوم$ +0.0000000021642873462+0.00%

توقعات أسعار IdleMine

IdleMine (IDLE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف IDLE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIdleMine (IDLE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر IdleMine نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر IdleMine الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار IDLE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار IdleMine.

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نبذة عن IdleMine

ما هو سعر السوق الحالي لـ IdleMine؟

تبلغ قيمة IdleMine $0.00168543، مع تحرك بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ IDLE؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ IDLE. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط IdleMine على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ IDLE؟

تبلغ الكمية المتداولة 4797350560.893911، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ IdleMine؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء IDLE بالمنافسين من فئة Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn، يتأثر زخم IDLE بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول IdleMine

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:50:55 (UTC+8)

تحديثات IdleMine (IDLE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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