سعر IdleMine اليوم

السعر المباشر لمشروع IdleMine (IDLE) اليوم هو $ 0.00168543، مع تغير بنسبة 2.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل IDLE الحالي إلى USD هو $ 0.00168543 لكل IDLE.

يحتل IdleMine حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,854,272، مع عرض متداول قدره 4.80B IDLE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول IDLE بين $ 0.00164149 (أدنى) و$ 0.00169502 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00337292، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00143129.

على المدى القصير، تحرك IDLE بمقدار +0.32% خلال الساعة الماضية و+1.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 167.24K.

معلومات سوق IdleMine (IDLE)

القيمة السوقية $ 16.85M$ 16.85M $ 16.85M الحجم (24 ساعة) $ 167.24K$ 167.24K $ 167.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.85M$ 16.85M $ 16.85M إمداد دورة التداول 4.80B 4.80B 4.80B إجمالي العرض 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918 9,999,988,644.374918

القيمة السوقية الحالية لـ IdleMine هي $ 16.85M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 167.24K. العرض المتداول لـ IDLE يبلغ 4.80B، مع إجمالي عرض 9999988644.374918. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.85M.