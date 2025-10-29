سعر Identified Flying Objects المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IFO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IFO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Identified Flying Objects المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي IFO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر IFO بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Identified Flying Objects (IFO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 IFO إلى USD:

--
----
-4.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات.
USD
مخطط أسعار Identified Flying Objects (IFO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:22:26 (UTC+8)

معلومات سعر Identified Flying Objects (IFO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-4.62%

+4.66%

+4.66%

سعر Identified Flying Objects (IFO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول IFO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـIFO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير IFO -0.37% على مدار الساعة الماضية، -4.62% على مدار 24 ساعة، و +4.66% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Identified Flying Objects (IFO)

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

--
----

$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Identified Flying Objects هي $ 11.44K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ IFO يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.44K.

سجل سعر Identified Flying Objects (IFO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Identified Flying Objects مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Identified Flying Objects مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Identified Flying Objects مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Identified Flying Objects مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-4.62%
30 يوم$ 0-84.32%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Identified Flying Objects ( IFO )

The IFOnetwork introduces a decentralized global network designed to create a single, verified, real-time map of the sky. By leveraging a global network of citizen-scientists, advanced AI analysis, and the immutability of the Ethereum blockchain, IFOnetwork aims to identify, track, and classify all objects in Earth's atmosphere and low orbit. The native ERC20 token, $IFO, is the economic engine of this ecosystem, incentivizing data contribution and fueling the long-term vision of a transparent and monetizable data marketplace. Our mission begins with cataloging the sky and expands to providing critical, verifiable data on a global scale, including the long-term goal of monitoring weapons systems to promote transparency and global security.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق.

المصدر Identified Flying Objects (IFO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Identified Flying Objects (USD)

كم ستكون قيمة Identified Flying Objects (IFO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Identified Flying Objects (IFO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Identified Flying Objects.

تحقق الآن من توقعات سعر Identified Flying Objects!

عملة IFO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Identified Flying Objects (IFO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Identified Flying Objects (IFO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IFO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Identified Flying Objects (IFO)

كم يساوي Identified Flying Objects (IFO) اليوم؟
سعر IFO المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر IFO إلى USD الحالي؟
سعر IFO إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Identified Flying Objects ؟
القيمة السوقية لعملة IFO هي $ 11.44K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن IFO؟
العرض المتداول لتوكن IFO هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ IFO؟
حقق IFO سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ IFO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 IFO.
ما هو حجم تداول IFO؟
حجم تداول IFO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع IFO هذا العام؟
قد يرتفع IFO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر IFO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:22:26 (UTC+8)

