سعر Hyve (HYVE) في الوقت الحقيقي هو $0.00240514. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HYVE بين أدنى سعر $ 0.002104 وأعلى سعر $ 0.00247064، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHYVE على الإطلاق هو $ 0.756865، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00159105.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HYVE -0.01% على مدار الساعة الماضية، +7.18% على مدار 24 ساعة، و -11.31% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Hyve هي $ 183.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HYVE يبلغ 76.27M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 240.52K.