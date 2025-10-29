معلومات سعر Hyperwave HYPE (HWHYPE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 46.79 $ 46.79 $ 46.79 24 ساعة منخفض $ 50.03 $ 50.03 $ 50.03 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 46.79$ 46.79 $ 46.79 24 ساعة مرتفع $ 50.03$ 50.03 $ 50.03 عالية طوال الوقت $ 59.58$ 59.58 $ 59.58 أدنى سعر $ 29.97$ 29.97 $ 29.97 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) +0.75% تغير السعر (7 أيام) +37.08% تغير السعر (7 أيام) +37.08%

سعر Hyperwave HYPE (HWHYPE) في الوقت الحقيقي هو $48.25. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HWHYPE بين أدنى سعر $ 46.79 وأعلى سعر $ 50.03، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHWHYPE على الإطلاق هو $ 59.58، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 29.97.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HWHYPE -0.78% على مدار الساعة الماضية، +0.75% على مدار 24 ساعة، و +37.08% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperwave HYPE (HWHYPE)

القيمة السوقية $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.35M$ 8.35M $ 8.35M إمداد دورة التداول 172.84K 172.84K 172.84K إجمالي العرض 172,837.1345450576 172,837.1345450576 172,837.1345450576

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperwave HYPE هي $ 8.35M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HWHYPE يبلغ 172.84K، مع إجمالي عرض 172837.1345450576. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.35M.