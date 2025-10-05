سعر Hyperwave HLP المباشر اليوم هو 1.03 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HWHLP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HWHLP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Hyperwave HLP المباشر اليوم هو 1.03 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HWHLP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HWHLP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن HWHLP

معلومات سعر HWHLP

الموقع الرسمي لـ HWHLP

اقتصاد توكن HWHLP

توقعات سعر HWHLP

شعار Hyperwave HLP

سعر Hyperwave HLP (HWHLP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 HWHLP إلى USD:

$1.03
$1.03$1.03
-0.20%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
مخطط أسعار Hyperwave HLP (HWHLP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:02 (UTC+8)

معلومات سعر Hyperwave HLP (HWHLP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
24 ساعة منخفض
$ 1.035
$ 1.035$ 1.035
24 ساعة مرتفع

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.967762
$ 0.967762$ 0.967762

-0.07%

-0.23%

-0.12%

-0.12%

سعر Hyperwave HLP (HWHLP) في الوقت الحقيقي هو $1.03. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HWHLP بين أدنى سعر $ 1.028 وأعلى سعر $ 1.035، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHWHLP على الإطلاق هو $ 1.045، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.967762.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HWHLP -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و -0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperwave HLP (HWHLP)

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

--
----

$ 11.56M
$ 11.56M$ 11.56M

11.23M
11.23M 11.23M

11,226,868.220871
11,226,868.220871 11,226,868.220871

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperwave HLP هي $ 11.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HWHLP يبلغ 11.23M، مع إجمالي عرض 11226868.220871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.56M.

سجل سعر Hyperwave HLP (HWHLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hyperwave HLP مقابل USD هو $ -0.002455857764155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hyperwave HLP مقابل USD هو $ +0.0094693050 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hyperwave HLP مقابل USD هو $ +0.0214492350 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hyperwave HLP مقابل USD هو $ +0.0236103443223685 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.002455857764155-0.23%
30 يوم$ +0.0094693050+0.92%
60 يوم$ +0.0214492350+2.08%
90 يوم$ +0.0236103443223685+2.35%

ما هو Hyperwave HLP ( HWHLP )

المصدر Hyperwave HLP (HWHLP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Hyperwave HLP (USD)

كم ستكون قيمة Hyperwave HLP (HWHLP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Hyperwave HLP (HWHLP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Hyperwave HLP.

تحقق الآن من توقعات سعر Hyperwave HLP!

عملة HWHLP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Hyperwave HLP (HWHLP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Hyperwave HLP (HWHLP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HWHLP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Hyperwave HLP (HWHLP)

كم يساوي Hyperwave HLP (HWHLP) اليوم؟
سعر HWHLP المباشر في USD هو USD 1.03، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HWHLP إلى USD الحالي؟
سعر HWHLP إلى USD الحالي هو $ 1.03. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Hyperwave HLP ؟
القيمة السوقية لعملة HWHLP هي $ 11.56M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HWHLP؟
العرض المتداول لتوكن HWHLP هو 11.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HWHLP؟
حقق HWHLP سعرًا قياسيًا قدره 1.045 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HWHLP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.967762 HWHLP.
ما هو حجم تداول HWHLP؟
حجم تداول HWHLP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HWHLP هذا العام؟
قد يرتفع HWHLP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HWHLP لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Hyperwave HLP (HWHLP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-04 13:39:16البيانات على السلسلة
سجل ETF الفوري للإيثريوم في الولايات المتحدة تدفقًا صافيًا بقيمة 233.5 مليون دولار أمس
10-04 11:26:38تحديثات المجال
إصدار USDC يتجاوز 75 مليار، وحصته السوقية تصل إلى 24.9%
10-03 10:20:00تحديثات المجال
عادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى ما فوق 4.2 تريليون دولار، مع زيادة خلال 24 ساعة بنسبة 2.3%
10-03 05:17:00تحديثات المجال
بيتكوين يتجاوز حاجز 120,000 دولار للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس
10-01 14:11:00تحديثات المجال
شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في الولايات المتحدة أمس تدفقات صافية بقيمة 127.5 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 430 مليون دولار
09-30 18:14:00تحديثات المجال
تشير معدلات التمويل الحالية في العملات المشفرة السائدة في منصات التداول المركزية واللامركزية إلى أن السوق محايد مع ميل طفيف نحو سوق متجه نحو الهبوط

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.