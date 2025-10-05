معلومات سعر Hyperwave HLP (HWHLP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.028 $ 1.028 $ 1.028 24 ساعة منخفض $ 1.035 $ 1.035 $ 1.035 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 24 ساعة مرتفع $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 عالية طوال الوقت $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 أدنى سعر $ 0.967762$ 0.967762 $ 0.967762 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -0.12% تغير السعر (7 أيام) -0.12%

سعر Hyperwave HLP (HWHLP) في الوقت الحقيقي هو $1.03. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HWHLP بين أدنى سعر $ 1.028 وأعلى سعر $ 1.035، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHWHLP على الإطلاق هو $ 1.045، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.967762.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HWHLP -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.23% على مدار 24 ساعة، و -0.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Hyperwave HLP (HWHLP)

القيمة السوقية $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M إمداد دورة التداول 11.23M 11.23M 11.23M إجمالي العرض 11,226,868.220871 11,226,868.220871 11,226,868.220871

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperwave HLP هي $ 11.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HWHLP يبلغ 11.23M، مع إجمالي عرض 11226868.220871. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.56M.