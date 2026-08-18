سعر Hyperware اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperware (HYPR) اليوم هو $ 0.00641337، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HYPR الحالي إلى USD هو $ 0.00641337 لكل HYPR.

يحتل Hyperware حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 391,493، مع عرض متداول قدره 61.04M HYPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HYPR بين $ 0.00641135 (أدنى) و$ 0.0064168 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0401776، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00641135.

على المدى القصير، تحرك HYPR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.86.

معلومات سوق Hyperware (HYPR)

القيمة السوقية $ 391.49K$ 391.49K $ 391.49K الحجم (24 ساعة) $ 3.86$ 3.86 $ 3.86 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M إمداد دورة التداول 61.04M 61.04M 61.04M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperware هي $ 391.49K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.86. العرض المتداول لـ HYPR يبلغ 61.04M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.41M.