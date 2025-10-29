معلومات سعر HyperStrategy (HSTR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.084883 $ 0.084883 $ 0.084883 24 ساعة منخفض $ 0.095128 $ 0.095128 $ 0.095128 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.084883$ 0.084883 $ 0.084883 24 ساعة مرتفع $ 0.095128$ 0.095128 $ 0.095128 عالية طوال الوقت $ 2.48$ 2.48 $ 2.48 أدنى سعر $ 0.064372$ 0.064372 $ 0.064372 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) +7.77% تغير السعر (7 أيام) +7.77%

سعر HyperStrategy (HSTR) في الوقت الحقيقي هو $0.086292. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HSTR بين أدنى سعر $ 0.084883 وأعلى سعر $ 0.095128، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHSTR على الإطلاق هو $ 2.48، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.064372.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HSTR -- على مدار الساعة الماضية، -0.27% على مدار 24 ساعة، و +7.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HyperStrategy (HSTR)

القيمة السوقية $ 86.29K$ 86.29K $ 86.29K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 86.29K$ 86.29K $ 86.29K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HyperStrategy هي $ 86.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HSTR يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 86.29K.