سعر HyperHam اليوم

السعر المباشر لمشروع HyperHam (HAM) اليوم هو $ 1.35، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HAM الحالي إلى USD هو $ 1.35 لكل HAM.

يحتل HyperHam حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 69,308، مع عرض متداول قدره 79.23K HAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HAM بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.37، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.492252.

على المدى القصير، تحرك HAM بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.06.

معلومات سوق HyperHam (HAM)

القيمة السوقية $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K الحجم (24 ساعة) $ 4.06$ 4.06 $ 4.06 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 69.31K$ 69.31K $ 69.31K إمداد دورة التداول 79.23K 79.23K 79.23K إجمالي العرض 79,230.25396004626 79,230.25396004626 79,230.25396004626

القيمة السوقية الحالية لـ HyperHam هي $ 69.31K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.06. العرض المتداول لـ HAM يبلغ 79.23K، مع إجمالي عرض 79230.25396004626. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 69.31K.