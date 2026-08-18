سعر Hyperbeat LST Vault اليوم

السعر المباشر لمشروع Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE) اليوم هو $ 56.55، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LSTHYPE الحالي إلى USD هو $ 56.55 لكل LSTHYPE.

يحتل Hyperbeat LST Vault حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,340,271، مع عرض متداول قدره 76.65K LSTHYPE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LSTHYPE بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 78.91، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 21.28.

على المدى القصير، تحرك LSTHYPE بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 27.12.

معلومات سوق Hyperbeat LST Vault (LSTHYPE)

القيمة السوقية $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M الحجم (24 ساعة) $ 27.12$ 27.12 $ 27.12 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M إمداد دورة التداول 76.65K 76.65K 76.65K إجمالي العرض 76,654.70745131944 76,654.70745131944 76,654.70745131944

القيمة السوقية الحالية لـ Hyperbeat LST Vault هي $ 4.34M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 27.12. العرض المتداول لـ LSTHYPE يبلغ 76.65K، مع إجمالي عرض 76654.70745131944. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.34M.