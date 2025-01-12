سعر HYDT (HYDT)
سعر HYDT (HYDT) المباشر لليوم هو USD 0.939415. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HYDT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HYDT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 149.63
- تغيير سعر HYDT خلال اليوم هو +0.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HYDT مقابل USD هو $ +0.00181114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HYDT مقابل USD هو $ -0.0006582480 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HYDT مقابل USD هو $ -0.0032795917 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HYDT مقابل USD هو $ +0.4412364947131489 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00181114
|+0.19%
|30 يوم
|$ -0.0006582480
|-0.07%
|60 يوم
|$ -0.0032795917
|-0.34%
|90 يوم
|$ +0.4412364947131489
|+88.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HYDT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
+0.19%
+0.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HYDT Stablecoin is HYDT Protocol's BNB chain-based, USD-pegged stablecoin backed by BNB collateral, aiming at providing high return for HYDT holders and keeping 1:1 peg against United States dollars at the same time. These are the key unique features of HYDT protocol: 1. Fully decentralized and automated mint/redeem process in case of a depegging event 2. Fully transparent reserve held in BNB 3. Flexible and durable soft peg mechanism 4. Up to 30% APY fixed return on stablecoin deposit + additional governance token farming reward 5. Resistance to bank run events
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