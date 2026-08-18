سعر Hydro Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Hydro Protocol (HDRO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HDRO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HDRO.

يحتل Hydro Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 427,293، مع عرض متداول قدره 487.63M HDRO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HDRO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.507996، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HDRO بمقدار -0.25% خلال الساعة الماضية و-7.18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 461.26.

معلومات سوق Hydro Protocol (HDRO)

القيمة السوقية $ 427.29K$ 427.29K $ 427.29K الحجم (24 ساعة) $ 461.26$ 461.26 $ 461.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 876.26K$ 876.26K $ 876.26K إمداد دورة التداول 487.63M 487.63M 487.63M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hydro Protocol هي $ 427.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 461.26. العرض المتداول لـ HDRO يبلغ 487.63M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 876.26K.