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سعر humanDAO (HDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00237721 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.04K . يتم تحديث سعر HDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق humanDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.06 - تغيير سعر humanDAO خلال اليوم هو -1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 67.74M

أداء سعر humanDAO (HDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ -0.0004895260 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ -0.0005071977 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.70% 30 يوم $ -0.0004895260 -20.59% 60 يوم $ -0.0005071977 -21.33% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر humanDAO (HDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر humanDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00232481$ 0.00232481 $ 0.00232481 24 ساعة مرتفع $ 0.00244467$ 0.00244467 $ 0.00244467 عالية طوال الوقت $ 0.166826$ 0.166826 $ 0.166826 تغير السعر (1 ساعة) +1.38% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -7.90%

معلومات سوق humanDAO (HDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: