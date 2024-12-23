سعر humanDAO (HDAO)
سعر humanDAO (HDAO) المباشر لليوم هو USD 0.00237721. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 161.04K. يتم تحديث سعر HDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق humanDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.06
- تغيير سعر humanDAO خلال اليوم هو -1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 67.74M
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خلال اليوم، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ -0.0004895260 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ -0.0005071977 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر humanDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.70%
|30 يوم
|$ -0.0004895260
|-20.59%
|60 يوم
|$ -0.0005071977
|-21.33%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر humanDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.38%
-1.70%
-7.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
humanDAO uses crypto assets and platforms to help underserved communities as well as provide new and profound revenue streams to investors
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