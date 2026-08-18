سعر House Party Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع House Party Protocol (HPP) اليوم هو $ 0.00498801، مع تغير بنسبة 0.41% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HPP الحالي إلى USD هو $ 0.00498801 لكل HPP.

يحتل House Party Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,406,243، مع عرض متداول قدره 385.94M HPP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HPP بين $ 0.00480352 (أدنى) و$ 0.00510576 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.057578، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00480352.

على المدى القصير، تحرك HPP بمقدار +0.15% خلال الساعة الماضية و-24.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.26M.

معلومات سوق House Party Protocol (HPP)

القيمة السوقية $ 3.41M$ 3.41M $ 3.41M الحجم (24 ساعة) $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M إمداد دورة التداول 385.94M 385.94M 385.94M إجمالي العرض 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0 1,700,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ House Party Protocol هي $ 3.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.26M. العرض المتداول لـ HPP يبلغ 385.94M، مع إجمالي عرض 1700000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.47M.