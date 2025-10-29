سعر HotKeySwap المباشر اليوم هو 0.00304731 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOTKEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOTKEY بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر HotKeySwap المباشر اليوم هو 0.00304731 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي HOTKEY إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر HOTKEY بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر HotKeySwap (HOTKEY)

$0.00305086
+5.90%1D
مخطط أسعار HotKeySwap (HOTKEY) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:56:09 (UTC+8)

معلومات سعر HotKeySwap (HOTKEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00286987
24 ساعة منخفض
$ 0.00316954
24 ساعة مرتفع

$ 0.00286987
$ 0.00316954
$ 0.581112
$ 0.00173695
-0.21%

+5.79%

+39.42%

+39.42%

سعر HotKeySwap (HOTKEY) في الوقت الحقيقي هو $0.00304731. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOTKEY بين أدنى سعر $ 0.00286987 وأعلى سعر $ 0.00316954، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOTKEY على الإطلاق هو $ 0.581112، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00173695.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOTKEY -0.21% على مدار الساعة الماضية، +5.79% على مدار 24 ساعة، و +39.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HotKeySwap (HOTKEY)

$ 289.48K
--
$ 289.48K
95.00M
95,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ HotKeySwap هي $ 289.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOTKEY يبلغ 95.00M، مع إجمالي عرض 95000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.48K.

سجل سعر HotKeySwap (HOTKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HotKeySwap مقابل USD هو $ +0.00016668 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HotKeySwap مقابل USD هو $ +0.0007611449 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HotKeySwap مقابل USD هو $ +0.0003174626 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HotKeySwap مقابل USD هو $ -0.0001090665711840326 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00016668+5.79%
30 يوم$ +0.0007611449+24.98%
60 يوم$ +0.0003174626+10.42%
90 يوم$ -0.0001090665711840326-3.45%

ما هو HotKeySwap ( HOTKEY )

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر HotKeySwap (HOTKEY)

الموقع الرسمي

توقعات سعر HotKeySwap (USD)

كم ستكون قيمة HotKeySwap (HOTKEY) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك HotKeySwap (HOTKEY) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة HotKeySwap.

تحقق الآن من توقعات سعر HotKeySwap!

عملة HOTKEY إلى العملات المحلية

توكنوميكس HotKeySwap (HOTKEY)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس HotKeySwap (HOTKEY) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس HOTKEY والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول HotKeySwap (HOTKEY)

كم يساوي HotKeySwap (HOTKEY) اليوم؟
سعر HOTKEY المباشر في USD هو USD 0.00304731، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر HOTKEY إلى USD الحالي؟
سعر HOTKEY إلى USD الحالي هو $ 0.00304731. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ HotKeySwap ؟
القيمة السوقية لعملة HOTKEY هي $ 289.48K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن HOTKEY؟
العرض المتداول لتوكن HOTKEY هو 95.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ HOTKEY؟
حقق HOTKEY سعرًا قياسيًا قدره 0.581112 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ HOTKEY؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00173695 HOTKEY.
ما هو حجم تداول HOTKEY؟
حجم تداول HOTKEY المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع HOTKEY هذا العام؟
قد يرتفع HOTKEY هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر HOTKEY لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات HotKeySwap (HOTKEY) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

