معلومات سعر HotKeySwap (HOTKEY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00286987 24 ساعة مرتفع $ 0.00316954 عالية طوال الوقت $ 0.581112 أدنى سعر $ 0.00173695 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +5.79% تغير السعر (7 أيام) +39.42%

سعر HotKeySwap (HOTKEY) في الوقت الحقيقي هو $0.00304731. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOTKEY بين أدنى سعر $ 0.00286987 وأعلى سعر $ 0.00316954، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOTKEY على الإطلاق هو $ 0.581112، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00173695.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOTKEY -0.21% على مدار الساعة الماضية، +5.79% على مدار 24 ساعة، و +39.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HotKeySwap (HOTKEY)

القيمة السوقية $ 289.48K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 289.48K إمداد دورة التداول 95.00M إجمالي العرض 95,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HotKeySwap هي $ 289.48K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOTKEY يبلغ 95.00M، مع إجمالي عرض 95000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 289.48K.