سعر Hosky اليوم

السعر المباشر لمشروع Hosky (HOSKY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOSKY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOSKY.

يحتل Hosky حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,811,207، مع عرض متداول قدره 1,000.00T HOSKY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOSKY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOSKY بمقدار -0.36% خلال الساعة الماضية و-9.93% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hosky (HOSKY)

القيمة السوقية $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.81M$ 5.81M $ 5.81M إمداد دورة التداول 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ Hosky هي $ 5.81M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOSKY يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.81M.