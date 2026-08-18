سعر Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Horse (HOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 10.66% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOR.

يحتل Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,426.47، مع عرض متداول قدره 500.00M HOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOR بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و-71.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Horse (HOR)

القيمة السوقية $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.43K$ 19.43K $ 19.43K إمداد دورة التداول 500.00M 500.00M 500.00M إجمالي العرض 499,995,546.472333 499,995,546.472333 499,995,546.472333

القيمة السوقية الحالية لـ Horse هي $ 19.43K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOR يبلغ 500.00M، مع إجمالي عرض 499995546.472333. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.43K.