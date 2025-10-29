معلومات سعر HOODOG (HOODOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -2.08% تغير السعر (7 أيام) -15.26%

سعر HOODOG (HOODOG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HOODOG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHOODOG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HOODOG +0.09% على مدار الساعة الماضية، -2.08% على مدار 24 ساعة، و -15.26% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HOODOG (HOODOG)

القيمة السوقية $ 53.63K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 53.63K إمداد دورة التداول 1,000.00T إجمالي العرض 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ HOODOG هي $ 53.63K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOODOG يبلغ 1,000.00T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 53.63K.