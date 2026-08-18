سعر HoodAgent اليوم

السعر المباشر لمشروع HoodAgent (HOODAGENT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HOODAGENT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HOODAGENT.

يحتل HoodAgent حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,377، مع عرض متداول قدره 1.00B HOODAGENT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HOODAGENT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HOODAGENT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-9.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق HoodAgent (HOODAGENT)

القيمة السوقية $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.38K$ 20.38K $ 20.38K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ HoodAgent هي $ 20.38K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HOODAGENT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.38K.