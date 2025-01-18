سعر HOG (HOG)
سعر HOG (HOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.71K. يتم تحديث سعر HOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HOG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K
- تغيير سعر HOG خلال اليوم هو -7.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.47%
-7.02%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.
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