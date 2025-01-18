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سعر HOG (HOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.71K . يتم تحديث سعر HOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HOG الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K - تغيير سعر HOG خلال اليوم هو -7.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M

أداء سعر HOG (HOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HOG مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HOG (HOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HOG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -10.47% تغير السعر (1يوم) -7.02% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق HOG (HOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: