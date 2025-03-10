سعر Hinagi (HINAGI)
سعر Hinagi (HINAGI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 102.63K. يتم تحديث سعر HINAGI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hinagi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.98K
- تغيير سعر Hinagi خلال اليوم هو -18.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 588.80M
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خلال اليوم، كان سعر Hinagi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hinagi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hinagi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hinagi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hinagi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-18.31%
-39.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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